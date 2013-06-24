Чинність Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС продовжено на рік з можливістю її автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Про домовленість між нашою державою та Європейською комісією щодо транспортного безвізу повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Тож вантажні автоперевезення з України до ЄС і у зворотному напрямку з Євросоюзу в Україну й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів. Також оновлена угода передбачає взаємні зобов’язання щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

«Україна демонструє практичні результати інтеграції в економічний та логістичний простір Євросоюзу. Продовження транспортного безвізу — один з таких кроків. Він забезпечить позитивну динаміку експорту у країни ЄС, що зробить нас економічно стійкішими. Також бездозвільні вантажні перевезення пришвидшують отримання українськими підприємцями товарів і комплектувань для розвитку власного виробництва», — наголосив Денис Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що за півтора року чинності відповідної угоди Україна експортувала в ЄС товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання. Уряд очікує на збереження цієї позитивної динаміки, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.