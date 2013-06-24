Президент України Володимир Зеленський розпочав своє звернення під час спеціального засідання Європейської ради з інформації про російський удар по Чернігову. Він зазначив, що росія знищила майже всю українську теплову електрогенерацію. Окупанти б’ють по дамбах, обладнанню гідроелектростанцій та газовій інфраструктурі. Не відмовляється держава­агресорка й від радіаційного шантажу.

«Це можна зупинити тільки силою ППО — конкретними системами Patriot, IRIS­T, SAMP/T, NASAMS. Системами, які є зокрема у вашому розпорядженні. Вони потрібні в Україні просто зараз», — наголосив Президент.

Глава Української держави подякував країнам — учасницям засідання за ініціативи та участь у коаліціях заради підтримки України, наших Сил оборони та безпеки. Він закликав прискорити реалізацію домовленостей і долучитися до комунікації з американськими партнерами, щоб Конгрес США ухвалив рішення щодо пакета підтримки.

Володимир Зеленський також акцентував, що необхідно посилювати санкції проти рф та обмежувати всі її заробітки.

«Нам усім з вами треба зараз переграти путіна в рішучості, щоб ця війна нарешті почала йти до справедливого закінчення», — наводить слова Володимира Зеленського Офіс Президента.

Джерело: Офіс Президента