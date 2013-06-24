Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав інституції ЄС прискорити інтеграцію України до ЄС, розпочавши перемовини по шести кластерах.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це він заявив на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії.

"Сьогодні ми б хотіли не лише сказати слова вдячності нашим колегам, але й слова, які потрібно перетворювати на дії. По-перше, інтеграція України до Європи (Євросоюзу - ред.) мусить прискоритися. Ми просимо вас переглянути всі процедури, які існують, та почати переговорні процеси по всіх шести кластерах, по яких ми готові це робити", - сказав він.

Шмигаль підкреслив, що Україна готова рухатися вперед із тим, щоби реформуватися і стати членом ЄС, але, за його словами, ця подорож вимагає рішучості та політичної волі з боку ЄС.