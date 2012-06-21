У прес-центрі департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністрації відбулась зустріч представників Всеукраїнського оргкомітету Yuccie з журналістами, активними та креативними вінничанами. «У сучасному українському інформаційному просторі абсолютно відсутня будь-яка інформація про статус та рейтинги блогерів, лідерів думок та трендмейкерів. Хто з них найпопулярніші в Україні? В місті? В області? Кому довіряєте саме Ви? В часи стрімкого розвитку IT-технологій дані про кількість підписників та лайків можуть не відповідати дійсності. Вони є важливим показником, але не основним. Лідируючим фактором може стати рейтинг довіри підписників до блогера чи трендмейкера», – зазначив голова Фундації креативного бізнесу, автор ідеї українських yuccie Руслан Анфілов. Ініціатором рейтингу довіри виступив альянс громадських об’єднань, який включає в себе Європейську молодіжну лігу, Фундацію креативного бізнесу та Інститут податкових реформ. За словами організаторів їхня мета полягає в тому, аби майбутні учасники рейтингу самі реєструвались у ньому, або їх висували послідовники. Основна умова – вони пишуть, створюють, коментують контент. Таким чином громадам вперше пропонують на місцях створити оргкомітети із представників медіа, студентів та популярних людей регіону. Ще однією метою впровадження даного проекту є те, щоб рейтинг «YUCCIE» був рівновіддаленим від політики, релігії та комерції. За підсумками проекту 25 найкращим запропонують безкоштовно поїхати до Амстердаму, Берліну та Любліну на економічний форум.
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