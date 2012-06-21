Нині на Луганщині щороку викидають приблизно 240 тисяч тонн сміття за рік, збирають майже 160 тисяч тонн. «Тобто приблизно 80 тисяч тонн валяється на вулицях і дорогах, здебільшого у приватному секторі. Є села, де ніхто ніколи не платив за вивезення сміття, люди традиційно його викидали на городи, за околицю», — розповідає директор обласного департаменту ЖКГ Віталій Сурай.

На підконтрольній території 16 сміттєвих полігонів. Два з них вже майже переповнені: у Новойадарі та Попасній. Кількість несанкціонованих сміттєзвалищ в області постійно зростає. Як повідомляють на сайті Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства, ця проблема з роками набрала загрозливих масштабів і лісівники вже не можуть упоратися з нею власними силами. Два роки тому в області було ухвалено регіональну програму поводження з побутовими відходами на 2017-й.

Однак у краї досі нема об’єкта, який би цілком відповідав визначенню полігон твердих побутових відходів.

«Фахівці порахували: будівництво центрального об’єкта поводження з відходами коштуватиме 695 мільйонів гривень», — каже директор обласного департаменту ЖКГ. За його словами, вже підібрано майданчик, де можна було розмістити об’єкт такого масштабу. Крім того, чітко в межах регіональної програми департамент замовив фірмі розроблення техніко-економічного обґрунтування. Було проведено вишукувальні, геологічні, геодезичні роботи.

«Там сортуватимуть сміття. Цінне продамо, решту поховаємо, з органічних відходів виробимо газ, який спалюватимуть, виробляючи електроенергію, — ділиться планами Віталій Сурай. — Об’єкт відповідатиме всім вимогам і екологічним нормам. І цей полігон може приймати все сміття з усієї підконтрольній території Луганщини».

Оскільки радіус збирання сміття має бути максимум 35 км від контейнера, який стоїть у дворі, до полігона, де сортуватимуть відходи, розробники проєкту передбачили створення семи локацій в області, на які вивозитимуть відходи. Там їх сортуватимуть, вилучатимуть ресурсно цінні компоненти, а залишок, який потрібно просто поховати, — спресовуватимуть і відвозитимуть на центральний об’єкт.

За проєктом, об’єкт розрахований приймати 250 тисяч тонн сміття на рік. Окупність проєкту — сім років.

У чому може бути зацікавлений інвестор?

«По-перше, він братиме гроші з компаній, які привозять відходи, за те, що приймає їх. По-друге, вилучатиме ресурсно цінний компонент (якщо говоримо про гроші бізнесу). І по-третє, в перспективі отримає газ, а його буде чимало», — стверджує Віталій Сурай.

Техніко-економічне обґрунтування для будівництва центрального об’єкта поводження з відходами в області отримано влітку. Проєкт було представлено в Маріуполі під час інвестиційного форуму.

Для міста, на околиці якого планують розташувати об’єкт, він означатиме майже сотню нових робочих місць та істотні надходження до бюджету. А для Луганщини загалом — розв’язання екологічних проблем.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»