Головний редактор ресурсу XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) повідав ще про одну цікаву особливість нових флагманів Samsung Galaxy S20, яка дає їм перевагу перед останніми iPhone.
Нещодавно Filmic випустила безкоштовний додаток DoubleTake, який дозволяє фотографувати на дві камери смартфона одночасно. Ця опція доступна на останніх моделях iPhone, починаючи з XR.
За словами Вайнбаха, смартфони Samsung Galaxy S20 отримають подібну опцію. Вони зможуть одночасно записувати відеоролики і робити фотографії на три камери: на основну і на ті, що оснащені ширококутним і телеоб'єктивами. Тобто можливості камери апаратів Samsung будуть ширші, ніж у iPhone.
Нагадаємо, нову флагманську лінійку смартфонів Samsung повинні офіційно представити 11 лютого.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»