Три роки тому, 24 лютого 2022 року, близько 3:40 на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків, а сама Україна здригнулася від перших ворожих ракет на своїй території.

Як передає Укрінформ, за три роки повномасштабної війни Україна завдала чималих втрат Росії як у живій силі, так і в озброєнні та ворожій техніці.

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2025 року становлять близько 868 тисяч 230 осіб.

Також Сили оборони знищили 10177 російських танків, бойових броньованих машин ‒ 21157, артилерійських систем – 23626, РСЗВ – 1299, засобів ППО ‒ 1081, літаків – 370, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26645, крилатих ракет ‒ 3064, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 38444, спеціальної техніки ‒ 3757.

Варто також зазначити, що у серпні 2024 році Сили оборони України розпочали операцію в Курській області РФ. На той момент там перебувало близько 11 тис. російських військових, переважно строковиків. Пікове значення зони контролю Сил оборони в Курській області у період операції становило 1300 кв. км. За головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, станом на 14 лютого 2025 року загальні втрати російських військ у Курській області перевищили вже 48 тис. осіб, близько 20 тис. із них – ліквідованими.

Водночас за роки війни, за оцінками ISW, російські війська окупували приблизно 99% Луганської області, 66% Донецької області та по 73% Запорізької і Херсонської областей.

При цьому, інформацією Президента Володимира Зеленського, понад 46 тис. українських військових загинули, десятки тисяч вважаються зниклими безвісти, близько 380 тис. зазнали поранень.

За даними Офісу Генерального прокурора, внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні загинули 599 дітей та понад 1762 дитини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, станом на листопад минулого року за час повномасштабного вторгнення Російська Федерація депортувала або примусово перемістила 19 546 дітей. Водночас вдалося повернути більш як тисячу дітей.