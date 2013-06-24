На базі Ірпінської міської центральної лікарні триває будівництво нового лікувального корпусу. Будівництво відбувається у межах спільного проекту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нагадаємо, будівництво корпусу було призупинене у 2022 році через повномасштабну війну. Наразі триває відновлення після атак ворога самої лікарні та завершення будівництва нового корпусу: внутрішні будівельні роботи вже закінчено майже наполовину. На початку вересня розпочнуться роботи з благоустрою території. Загалом заклад охорони здоров’я модернізують, підвищать його енергоефективність, а також автономність внаслідок доступу до альтернативних джерел енергії.

«Попри війну продовжуємо реалізовувати важливі для медичної системи проекти. Один з прикладів – це будівництво нового лікувального корпусу Ірпінської лікарні, яке було зупинено через війну. Наразі внутрішні роботи в закладі вже виконані майже на 50 %. Крок за кроком рухаємось, щоби якісна та безоплатна медична допомога була доступна кожному. Завдяки новому будівництву ми плануємо розширити перелік видів медичної допомоги, якими невдовзі зможуть користуватися жителі Бучанського району», — сказав Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

У закладі вже проведено низку робіт, зокрема, змонтовані ліфти, електричні та слабострумні мережі, мережі водопроводу, каналізації та магістралі повітропроводів системи вентиляції, на 3-5 поверхах встановлено плитку, розпочато фарбування стін палат, встановлено каркаси підвісних стель тощо. Завершити будівництво корпусу планують до кінця цього року.

Ірпінська центральна міська лікарня є багатопрофільним медичним закладом та кластерною лікарнею. Вона має декілька структурних підрозділів: багатопрофільний стаціонар на 193 ліжко-місця, пологовий будинок на 67 ліжко-місць, дитячу лікарню на 30 ліжко-місць, консультативно-діагностичну поліклініку для дорослих, яка приймає близько 700 пацієнтів за зміну.

У лікарні надають амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу. Високоякісні медичні послуги у разі гострого порушення мозкового кровообігу, гострого інфаркту міокарда, тромбозу чи критичної ішемії периферичних судин та тяжкої політравми можуть отримати близько 400 тис. мешканців Бучанського та інших районів.

Новий лікувальний корпус розмістять біля Ірпінської міської поліклініки на місці знесених одноповерхових палатних корпусів, його поєднають із поліклінікою надземним переходом.

Корпус міститиме діагностичне, гінекологічне й пологове відділення, інсультний центр на 15 ліжок та стаціонарне реабілітаційне відділення, інсультний та інфарктний блоки по 15 ліжок, а також інші блоки, необхідні для його функціонування.

На території корпусу планується зона відпочинку, система транспортних проїздів, автостоянки, пішохідні тротуари, господарський майданчик, інженерні споруди тощо.

Будівництво корпусу Ірпінської міської центральної лікарні є одним із багатьох прикладів відновлення та модернізації українських закладів попри повномасштабну війну. Міністерство охорони здоров’я разом із партнерами працюють над відновленням медзакладів, щоби медична допомога була доступна кожному.

Від початку повномасштабної війни на Київщині відновлено 88 об’єктів медзакладів, ще 66 об’єкти — відновлені частково.

Нагадаємо, загалом в Україні 1 658 об’єктів медзакладів були пошкоджені та 216 — зруйновані. 535 об’єктів медзакладів вдалося відновити повністю, ще 354 — відновлені частково.