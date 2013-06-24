1 січня 2025 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2024 року. Подавати декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік та сплачувати відповідні податки і збори — конституційний обов’язок громадян та їхня особиста підтримка держави, її фінансової безпеки та обороноздатності.

До випадків, за яких платники податку — фізичні особи зобов’язані самостійно обчислити суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що підлягають сплаті до бюджету за підсумками звітного податкового року шляхом подання до податкового органу податкової декларації, встановлених розділом IV Податкового кодексу України, належать: окремі види оподатковуваних доходів (прибутків), що не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування (підпункт 168.1.3 пункту 168.1 статті 168 кодексу); доходи, що отримують від особи, яка не є податковим агентом (підпункт 168.2.1 пункту 168.2 статті 168 кодексу); іноземні доходи (підпункт 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 кодексу); від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (стаття 177 кодексу); від здійснення незалежної професійної діяльності (стаття 178 кодексу); в інших передбачених кодексом ситуаціях, повідомляє Державна податкова служба України.