Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що створено нормативну базу для реалізації нових моделей організації харчування — модернізації харчоблоків у закладах освіти й ефективного використання цільової субвенції. Зокрема, затверджено кодекс та настанову щодо організації харчування у школах, розроблено нові будівельні норми.

«Усі разом ми пройшли великий шлях — від пілотної реформи вКиївській області до залучення всіх областей за каскадним методом. Цього року в Бучі запрацювала перша в Україні фабрика-кухня. Будівництво другої такої триває в Лозовій на Харківщині. Триває оновлення харчоблоків. Створено кулінарні хаби, де пройшли навчання вже понад 6 тисяч кухарів. У планах на наступний рік — навчити громади формувати портфелі інвестиційних проєктів у межах реформи публічних інвестицій», — сказав Олексій Кулеба.

Перша леді Олена Зеленська зазначила, що ця реформа отримала високу оцінку від міжнародних партнерів під час європейського регіонального саміту в межах міжнародної коаліції шкільного харчування. Окремо вона подякувала міжнародним партнерам реформи.

За словами Олексія Кулеби, 2024 року регіони провели 19 форумів, що об’єднали понад 2800 учасників і 1200 закладів освіти. Як результат — на базі державної Стратегії реформування системи шкільного харчування області розроблено регіональні стратегії. Завдання на майбутній рік — упровадити стратегічні документи на рівні громад.

Реформа шкільного харчування в Україні розпочалася 2020 року з ініціативи Олени Зеленської. Її основна мета — забезпечити учнів закладів освіти збалансованим і корисним харчуванням, а також популяризувати культуру здорового харчування серед дітей та їхніх родин, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.