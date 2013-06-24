Ворог не припиняє атаки на енергетичну інфраструктуру України, завдаючи масованих ударів по об’єктах генерації та розподілу електроенергії. Наразі ситуація в українській енергосистемі складна. Тож, враховуючи воєнні реалії, одним із пріоритетів на сьогодні є належна підготовка систем енергопостачання соціально важливих об’єктів, які забезпечують життєдіяльність громад, до роботи у випадку позаштатних ситуацій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Йдеться про заклади охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери та державних установ, які визначені Київською міською та обласними держадміністраціями пріоритетними.

Зі свого боку, Держенергонагляд, на виконання доручення Міністерства енергетики України, тримає на контролі процес виконання необхідних заходів. Зокрема, відомство здійснює моніторинг щодо забезпечення безпеки енергопостачання, у тому числі в частині перевірки роботи схем автоматичного введення резерву та резервних автономних джерел живлення, а також технічного стану та організації експлуатації теплових господарств таких об’єктів.

На сьогодні фахівцями територіальних органів Держенергонагляду спільно з представниками операторів системи розподілу оцінено стан забезпечення безпеки електропостачання 1 775 соціально важливих об’єктів. Також здійснено моніторинг технічного стану та організацію експлуатації теплових господарств 1 551 закладу та установи.

Під час оглядів зафіксовано 5 528 зауважень щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, норм та правил у галузі електроенергетики та 3 421 – у сфері теплопостачання щодо технічного стану та організації експлуатації енергооб’єктів.

За результатами оглядів, керівництву суб’єктів господарювання надано рекомендації щодо усунення недоліків.

Наразі усунуто понад 73% зауважень у галузі електроенергетики та понад 85 % – у сфері теплопостачання. Держенергонагляд тримає на контролі усунення зауважень.

Зазначимо, що моніторинг допомагає установам та організаціям, у яких відсутні власні енергетичні підрозділи, виявляти потенційні проблеми в електро- та тепломережах, що дозволяє вживати заходи для запобігання аваріям та забезпечення безпеки персоналу та користувачів об'єктів. Також сприяє дерегуляції наглядової діяльності в енергетичній галузі.

Планування та регулярне оцінювання готовності систем енергопостачання пріоритетних соціально важливих об’єктів передбачає перевірку стану інфраструктури, наявність резервних джерел енергії, систем автоматизації та контролю, а також кадрових ресурсів для оперативного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Також оцінювання надає місцевій владі ключову інформацію для планування заходів та визначення цільових коштів у власних бюджетах для розв'язання проблемних питань.