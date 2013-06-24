Держенергонагляд, на виконання доручення Міністерства енергетики України, тримає на контролі процес підготовки систем енергопостачання соціально важливих об’єктів, які забезпечують життєдіяльність громад, до роботи у випадку позаштатних ситуацій. Йдеться про заклади охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери та державних установ, які визначені Київською міською та обласними держадміністраціями пріоритетними. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, відомство здійснює моніторинг забезпечення безпеки енергопостачання, а саме в частині перевірки роботи схем автоматичного введення резерву та резервних автономних джерел живлення, а також технічного стану та організації експлуатації теплових господарств таких об’єктів.

Регулярне оцінювання готовності систем енергопостачання пріоритетних соціально важливих об’єктів передбачає перевірку стану інфраструктури, наявність резервних джерел енергії, систем автоматизації та контролю, а також кадрових ресурсів для оперативного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

На сьогодні фахівці територіальних органів Держенергонагляду спільно з представниками операторів системи розподілу оцінили стан забезпечення безпеки електропостачання 1 775 соціально важливих об’єктів. Також здійснили моніторинг технічного стану та організації експлуатації теплових господарств 1 576 закладів та установ.

Під час оглядів надано 5 530 зауважень щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, норм та правил у галузі електроенергетики та 3 421 – у сфері теплопостачання щодо технічного стану та організації експлуатації енергооб’єктів.

За результатами оглядів, керівництву суб’єктів господарювання надано рекомендації щодо усунення недоліків.

Наразі усунуто близько 76 % зауважень у галузі електроенергетики та майже 92 % – у сфері теплопостачання. Держенергонагляд тримає на контролі виконання рекомендацій.

Зазначимо, що моніторинг допомагає установам та організаціям, у яких немає власних енергетичних підрозділів, виявляти потенційні проблеми в електро- та тепломережах, вживати заходів для запобігання аваріям та убезпечити персонал та користувачів об'єктів.

Також оцінювання надає місцевій владі ключову інформацію для планування заходів та визначення цільових коштів у власних бюджетах для розв'язання проблемних питань.