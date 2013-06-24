Енергетична інфраструктура України перебуває під постійними атаками та обстрілами з боку росії, за таких умов заклади охорони здоров’я мають бути готовими до майбутнього опалювального сезону, щоби забезпечити безперебійне надання медичної допомоги українцям. Робимо все для підсилення української медичної системи попри виклики війни, саме тому робота над оснащенням медзакладів альтернативними джерелами живлення енергопостачання триває. Про це сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час наради щодо підготовки медзакладів до роботи в осінньо-зимовий період та забезпечення їх локальними джерелами теплопостачання. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Щоби за будь-яких критичних умов наші медзаклади працювали і відключення електроенергії не вплинуло на процес надання медичної допомоги, продовжуємо працювати у напрямі забезпечення лікарень альтернативними джерелами живлення. Йдеться про генератори, старлінки, свердловини, автономні котельні тощо. Зараз наше спільне завдання з керівниками медзакладів та представниками місцевої влади – створити умови, щоби енергетичне обладнання працювало злагоджено, і ніщо не перешкоджало лікарям безперебійно надавати медичну допомогу”, - підкреслив Віктор Ляшко.

Так, на сьогодні серед 643 закладів охорони здоров’я, які входять до спроможної мережі, повністю автономними є 238. Йдеться про автономні котельні, свердловини та генератори. 503 медзаклади спроможної мережі забезпечено резервним джерелом теплопостачання (котельнею) та 306 медзакладів мають власні свердловини. 643 заклади (100%) забезпечені резервними джерелами живлення – генераторами для можливості безперебійного функціонування. 95 закладів мають потребу у генераторах для додаткових потреб. Загалом українські лікарні забезпечені понад 11 тис. генераторів для безперебійного електроживлення. Понад 3 тис. генераторів було доставлено до медзакладів за час повномасштабної війни.

Крім того, частина лікарень, окрім генератора, забезпечені станціями супутникового інтернету Starink. Наразі у медзакладах встановлено вже 1185 таких станцій. Це допоможе лікарням залишатися на зв’язку, коли відсутня електроенергія і є перебої із мобільною мережею.

Також вже близько 80 українських ЗОЗ мають сонячні станції, частина з них – із акумуляторами, які накопичують енергію.

“Для того, щоби розуміти реальну ситуацію у різних областях України, будемо й надалі спілкуватися з представниками місцевої влади та лікарень під час селекторних нарад, а також відвідувати медзаклади, аби перевірити їх готовність, у ході робочих відряджень. Прошу всіх поставитися відповідально до цього питання, адже йдеться про життя та здоров’я наших громадян. До майбутнього опалювального сезону маємо активно готуватися вже зараз”, - зазначив Міністр охорони здоровʼя.

Віктор Ляшко підкреслив, що забезпечення українських лікарень альтернативними джерелами електроенергії та їх підсилення триватиме й надалі, щоби медзаклади були готові до викликів та могли ефективно працювати за будь-яких умов.