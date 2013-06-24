Мінреінтеграції ініціювало створення Національного корпусу кримськотатарської мови (НККМ) у межах реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки. НККМ – це онлайн-платформа для дослідження мови, що працюватиме на даних із текстових матеріалів кримськотатарською. Про це повідомляє Урядовий портал.

Збір друкованих та електронних текстів кримськотатарською мовою для створення Корпусу розпочався з жовтня 2022 року.

За майже 7 місяців до каталогу було внесено більш як 800 матеріалів понад 200 авторів. Серед них – твори кримськотатарських авторів, газети, журнали, підручники, наукові статті, міжнародно-правові документи тощо.

Таким чином опрацьовано більш ніж 70 тисяч друкованих сторінок. Понад 50% матеріалів вже пройшли процедуру розпізнавання та форматування.

Після завершення тестування програмного забезпечення ці матеріали будуть завантажені на платформу Корпусу.