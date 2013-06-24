9 вересня відбулося друге засідання Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення законодавства з питань державного управління. Співголови робочої групи — Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов та перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

«З початку року впроваджують систему оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. Законодавчо це рішення було врегульовано через прикінцеві положення закону про Державний бюджет України. Говоритимемо про основні положення, які мають увійти до законопроєкту про Державний бюджет України на наступний рік, щоб продовжити впровадження цієї системи в державних органах, які 2024-го провели класифікацію посад, і створити передумови для переходу на нову систему оплати праці для держорганів, які з тих чи інших причин залишалися на старих умовах оплати праці», — такими словами відкрив засідання Олег Немчінов.

Учасники Міжвідомчої робочої групи обговорили способи врегулювання проблемних питань, з якими протягом 2024 року державні органи зверталися до уряду найчастіше, зокрема щодо поділу держорганів за рівнями юрисдикції та типами для визначення розмірів посадових окладів.

«Робота над справедливою оплатою праці державних службовців відбувається заради максимальної реалізації поставлених цілей. Обговорення триває — всі виклики тримаємо у фокусі та шукаємо рішення, які стануть ефективною відповіддю на них. Перебуваємо завжди в діалозі й аналізуємо підсумки вже впроваджених кроків», — зазначив Олександр Корнієнко.

Оскільки під час засідання було порушено питання, що стосувалися діяльності державних органів, представники яких не входять до складу Міжвідомчої робочої групи, то для участі в ньому додатково запросили представників антикорупційних органів, органів безпеки і оборони, обласних державних (військових) адміністрацій та інших заінтересованих органів, повідомляє Служба Міністра Кабінету Міністрів.