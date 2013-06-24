Міністр соціальної політики Оксана Жолнович разом з керівним директором Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б’єрде та віцепрезидентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані провели зустріч щодо реформування системи соціальної підтримки в Україні. Ішлося про ключові напрями співпраці, зокрема розвиток соціальних послуг та пенсійну реформу в Україні.

«Вдячна команді Світового банку за підтримку, яка допомагає Україні рухатися до побудови нової сучасної цілісної системи соціальної підтримки, орієнтованої на реальні потреби громадян. Ми активно працюємо над створенням ефективної моделі, яка поєднує фінансову допомогу з доступом до якісних соціальних послуг. Наша головна мета — створити систему підтримки, яка забезпечуватиме адресну допомогу тим, хто її потребує найбільше, стимулюватиме громадян до активної участі в ринку праці та сприятиме зменшенню дефіциту робочої сили», — зазначила міністр соціальної політики.

Світовий банк відіграє стратегічну роль у підтримці реформ соціального захисту в Україні, надаючи фінансову, технічну та політичну допомогу. Завдяки партнерству реалізують важливі ініціативи, спрямовані на посилення стійкості соціальної системи та впровадження структурних змін.

Анна Б’єрде зазначила, що Світовий банк високо оцінив досягнення України в реформуванні соціальної сфери навіть в умовах повномасштабної війни, запевнивши, що організація готова й надалі підтримувати Україну на шляху до створення сучасної соціальної системи.

Співпраця України та Світового банку демонструє високий рівень партнерства, спрямованого на створення стійкої ефективної системи соціального захисту навіть в умовах поточних викликів, повідомляє Мінсоцполітики.