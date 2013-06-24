У Державному аграрному реєстрі (ДАР) до 12 квітня триває збір заявок на отримання насіння кукурудзи та соняшнику від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Станом на сьогодні, для участі у програмі подались 2 500 сільськогосподарських підприємств із Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Загалом ФАО планує підтримати 4 600 найбільш вразливих фермерських господарств та інших сільськогосподарських виробників під час весняної посівної кампанії 2023 року. Кожен отримувач допомоги може отримати достатню кількість насіння кукурудзи або соняшнику для обробки 10 гектарів землі.

У проєкті можуть взяти участь юридичні особи, фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які мають зареєстровані сільськогосподарські угіддя площею від 10 до 200 гектарів.

Нагадуємо, що допомога від ФАО є безкоштовною та безповоротною. Просимо повідомляти про неправомірні випадки на гарячу лінію ФАО: +38 099 090 7582; +38 068 318 0943; UA-Feedback@fao.org.