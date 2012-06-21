«Одразу зазначу, що роботи річка нам надала чимало. Чого тільки вартий затор з дерев та болотної рослинності, що утворився перед мостом: водорості вже почали зопрівати, а колоди вдалося витягнути на берег тільки зусиллями кількох чоловіків», — розповідає мешканець селища Новоайдар Володимир Мартинов.
Роботу по очистці річки Айдар ініціювала Новоайдарська селищна рада уже вп’яте за останні роки.Участь брали не лише активісти, а й багато односельців різного віку. «Усі дуже добре працювали. Особливо ж порадувало те, що прийшли студенти, які зараз на канікулах. Побачили в Інтернеті що річці потрібна допомога і негайно поспішили підтримати», — повідомляє Володимир Мартинов.
Треба сказати, що саме річка Айдар «об’єднує»одразу кілька громад в Луганській області — вона протікає по території Новопскоської, Чмирівської громад, а також Старобільського та Новоайдарського районів. У стратегіях перспективного розвитку принаймні двох громад записаний план зі створення рекреаційних зон уздовж берегів Айдара, і є розрахунки того, як такий туристичний об'єкт може поповнювати казну.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»