Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан анонсував можливість проведення в Стамбулі зустрічі президентів України, США та Туреччини Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Реджепа Тайїпа Ердогана, а також лідера Росії Володимира Путіна.

Про це очільник МЗС Туреччини заявив в інтерв'ю за підсумками 17-го саміту БРІКС, повідомляє TRThaber, передає Укрінформ.

Турецький міністр наголосив, що найближче до миру Росія і Україна підійшли саме на переговорах у Стамбулі.

Він поділився останнім статусом щодо можливої зустрічі лідерів країн на переговорах у Стамбулі.

«Новиною саміту лідерів є те, що, порівняно з минулим, усі, включаючи Путіна, не бачать проблеми у зустрічі зі своїми нинішніми колегами», - сказав Фідан.

Головний дипломат Туреччини додав, що «немає жодних проблем» для проведення зустрічі Зеленського, Трампа, Путіна та Ердогана.

Також він зазначив, що РФ готова до третього раунду переговорів, і наразі очікується відповідь від України.

Джерело: Укрінформ