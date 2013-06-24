З початку 2024 року фахівці Міністерства оборони кодифікували і допустили до експлуатації в Силах оборони дев’ять наземних роботизованих комплексів українського виробництва. Це повідомив начальник управління Міноборони полковник Володимир Рочняк.

«Роль безпілотних систем на полі бою збільшується, нині вони виконують широкий спектр завдань, поступово мінімізуючи присутність людини на лінії фронту. Багато вітчизняних виробників сфокусовані на виробництві роботизованих систем для підвищення спроможностей ЗСУ та збереження життя наших воїнів. Тільки з початку 2024 року кодифіковано дев’ять наземних роботизованих комплексів, які створили українські зброярі», — розповів Володимир Рочняк.

За його словами, кодифіковані безпілотні платформи призначено для виконання різних завдань на полі бою. Окремі з них — носії системи озброєння, зокрема кулеметів різних калібрів. Ці бойові роботи дають нашим воїнам змогу з укриття дистанційно вести вогонь по ворогові, що убезпечує їх від поранень та загибелі.

Досі чимало зразків сучасних роботизованих систем, які використовують на полі бою, зарекомендували себе з найкращого боку. Зокрема, турель «ШабЛя», вже пройшла тестування українська антидронова рушниця. Чималі перспективи має й застосування автономного безпілотного літального апарата для пошуку мін. Виявляється, він здатний працювати в середньому вчетверо швидше за сапера.

Серед кодифікованих цього року безпілотних наземних комплексів — роботи для евакуації поранених з поля бою, виконання логістичних завдань, мінування та розмінування.

Кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації із присвоєнням йому номенклатурного номера НATO дозволяє закуповувати цю зброю для підрозділів Сил оборони за кошти з державного бюджету, повідомляє Міноборони.