З ініціативи Міністерства охорони здоров’я в Україні розпочалася національна кампанія «Твоя кров може воювати. Стань донором», повідомляє пресслужба відомства.

В умовах воєнного стану стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами — одна з умов забезпечення обороноздатності країни і запорука її національної безпеки. Війна створює нові виклики: кров потрібна щодня для порятунку українських воїнів і мирних громадян, які страждають від агресії, яку розв’язала російська федерація. Важливо збільшувати запаси безпечної високоякісної донорської крові, яка допомагає не тільки рятувати життя військових, а й проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації.

Щоб стати донором, потрібно звернутися до центру крові за місцем проживання. Список центрів крові — за посиланням: https://cutt.ly/TCWc6NV. Або ж записатися онлайн в реєстр донорів. Кожен, хто бажає донатити кров, може зареєструватися на відповідних вебсервісах, внести туди всю необхідну інформацію і чекати повідомлення від координаторів. Внести свої дані можна на ресурсі: https://www.donor.ua/.