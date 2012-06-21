Фахівці з Міланського університету провели експеримент за участю 1,5 тисячі старшокласників і з'ясували, що у тих, хто використовує Twitter для навчання, успішність знижується до 40%.
Як повідомляє The Daily Mail, молодим людям дали прочитати роман Луїджі Піранделло «Покійний Маттіа Паскаль». Першій групі було запропоновано обговорити його разом з викладачами в Twitter, другій – проаналізувати роман, використовуючи додаткову літературу, а потім пройти тест. З'ясувалося, що результати студентів, які користувалися соцмережею, були гірше на 25-40%.
Раніше Twitter оголосив про появу нової функції. Під час прямих трансляцій користувачі можуть запрошувати на стрім до трьох гостей і перетворити «монолог в розмову». Раніше Twitter дозволяв взаємодіяти з глядачами тільки за допомогою повідомлень в чаті. Однак тепер запрошені користувачі можуть підключатися до трансляції і спілкуватися за допомогою мікрофона. Як відзначили розробники, вони також думають над додаванням відео для гостей стріму.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»