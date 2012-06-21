Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Українська економіка і фінанси успішно розвиваються у 2019 році. Про це стверджує заступник голови правління Нацбанку України Олег Чурій. За його словами, в Україні, як і в світі, не очікується масштабна економічна криза, яку пророкували на початку та в середині 2019 року світові економісти. «Ми спостерігатимемо лише уповільнення темпів економічного зростання», — вважає він.
За словами банкіра, цьогоріч нерезиденти викупили ОВДП на суму понад 4 мільярди гривень, що може вважатися досить великим позитивом: адже це свідчить про довіру потенційних іноземних інвесторів у розвиток української економіки. «Також вважаю дефіцит державного бюджету у розмірі 2% невеликим. У 2019 році українці, які активно працюють за кордоном перерахують в Україну майже 11 мільярдів доларів, що стане рекордною цифрою. Всі ці гроші, безумовно, працюватимуть на економіку України. Також є всі передумови для зростання заробітних плат та інших соціальних виплат», — стверджує він.
Олег Чурій просить не драматизувати ситуацію навколо відносин України з МВФ і впевнений в тому, що всі важливі документи з цією організацією для подальшого співробітництва буде підписано.