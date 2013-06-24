Евакуація мешканців небезпечних регіонів України триває. З 1 листопада 2022 року кошти на виплати тим, хто евакуюється поїздами, перераховує Мінреінтеграції. Про це повідомляє Урядовий портал.

Після прибуття евакуйовані просто на вокзалі отримують фінансову підтримку від держави. Зокрема, дорослим виплачують по 2 тис. гривень, дітям та особам з інвалідністю – по 3 тис. гривень. Гроші безпосередньо людям видає Укрпошта.

Для забезпечення таких виплат у листопаді-грудні минулого року Мінреінтеграції спрямувало на рахунки регіональних (Хмельницької, Львівської, Тернопільської та Дніпропетровської) дирекцій Укрпошти 47,5 млн гривень.

Нагадаємо, повідомити про бажання евакуюватися можна, зателефонувавши на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48 або скориставшись чат-ботом

. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.