У 2022 році Мінреінтеграції перерахувало понад 190 мільйонів гривень тим, хто був чи досі перебуває в полоні. Зокрема, Мінреінтеграції спрямувало 144,8 млн гривень особам, які були звільнені з російського полону. Ще 46,2 млн гривень надійшло сім’ям незаконно утримуваних рф українських громадян. Про це повідомляє Урядовий портал.

Таким чином, одноразову грошову допомогу по 100 тис. гривень отримали 1448 звільнених із полону та 462 родини бранців кремля.

Факти позбавлення свободи цих осіб внаслідок збройної агресії проти України встановила відповідна комісія при Мінреінтеграції.

Наразі при Міністерстві працює комісія, яка була створена на виконання Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей».