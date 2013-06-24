Здобули 64 золотих, 45 срібних та 34 бронзових медалей.

«2023 рік – плідний на здобутки. Наші спортсмени гідно представили країну на міжнародній арені. Стали призерами з олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту. Пишаємося і бажаємо нових перемог», – зазначив директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської ОВА Олександр Пшеничников.

Зокрема, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Стамбулі відзначилася дніпрянка Ярослава Магучіх. Дівчина стрибнула на 1,98 метра та здобула золоту медаль.

Ще одну перемогу привіз Михайло Кохан. Спортсмен зайняв перше місце на Кубку Європи з метання, що проходив у португальному місті Лейрія.

Перемогла у двох рейтингових турнірах з парабадмінтону Оксана Козина. До того ж минулоріч дівчину визнали найкращою парабадмінтоністкою в Європі.

Відзначилася й Анастасія Коженкова. Дівчина у складі жіночої «четвірки» здобула перше місце на Кубку Світу з академічного веслування.