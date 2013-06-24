У 2023 році для підтримки дітей із особливими освітніми потребами передбачено спрямувати 653 млн грн державних коштів. Із них для проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять передбачено 304,6 млн гривень державної субвенції. У січні ‒ березні 2023 року спрямовано 76,1 млн грн субвенції, або 100% помісячних призначень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Окрім того, за інформацією Державної казначейської служби України, на початок 2023 року на рахунках місцевих бюджетів було акумульовано 308,9 млн грн невикористаних коштів субвенції.

Станом на 01.03.2023 обсяги невикористаних коштів субвенції збільшились на 39,4 млн грн та становили 348,3 млн грн, із них на рахунках:

182,5 млн грн - обласних бюджетів та бюджеті м. Києва;

101,5 млн грн – бюджетів міських територіальних громад;

32,5 млн грн – бюджетів сільських територіальних громад;

31,8 млн грн – бюджетів селищних територіальних громад.

За інформацією Державної казначейської служби України, на початок 2023 року на рахунках місцевих бюджетів було акумульовано 308,9 млн грн невикористаних коштів субвенції.

Кошти в обсязі 182,5 млн грн акумульовано в обласних бюджетах, оскільки субвенцію або не було розподілено взагалі між громадами, або розподілено частково.

Найбільші обсяги невикористаних коштів субвенції накопичено на рахунках таких місцевих бюджетів:

32,6 млн грн – обласному бюджеті Харківської області (+1,7 млн грн порівняно з початком року);

17,8 млн грн – бюджеті міста Києва – (+2,7 млн грн);

12,1 млн грн – обласному бюджеті Львівської області (+3,8 млн грн);

9 млн грн – обласному бюджеті Хмельницької області (+8,8 млн грн);

4,3 млн грн – Мукачівської міської територіальної громади (+0,3 млн грн);

3,1 млн грн – Дніпровської міської територіальної громади (+0,8 млн грн);

2,5 млн грн – Запорізької міської територіальної громади (+ 1 млн грн);

1,1 млн грн Сафʼянівської сільської територіальної громади (Одеська область);

0,9 млн грн Олександрівської сільської територіальної громади (Запорізька область);

0,7 млн грн – Васильківської селищної територіальної громади (Дніпропетровська область);

0,7 млн грн – Якимівської селищної територіальної громади (Запорізька область) та інших.

«Діти з особливими освітніми потребами мають отримувати в закладах освіти можливість соціалізації, особистого розвитку інтересів, інтеграції в суспільство та належні способи взаємодії з однолітками в колективі. Однак не всі засновники закладів освіти використовують кошти субвенції ефективно, а отже, не всі діти отримують вчасно якісні послуги. Для підвищення адресності надання якісних освітніх послуг та ефективності використання бюджетних коштів вважаємо за доцільне удосконалити механізм розподілу коштів субвенції на рівні регіонів та розширити можливості використання залишків на місцевому рівні», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.