На засіданні Уряду прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про погодження розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами у 2023 році». Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначене розпорядження схвалено з метою забезпечення виконання норм Бюджетного кодексу України, а також для проведення процедури подальшого розподілу додаткової дотації між місцевими бюджетами.

У Державному бюджеті України на 2023 рік передбачено кошти на додаткові дотації місцевим бюджетам у загальній сумі 3,7 млрд гривень. З цієї суми понад 2,9 млрд грн буде спрямовано для забезпечення належного утримання закладів освіти та охорони здоров’я на місцевому рівні.

Реалізація прийнятого розпорядження у подальшому надає правові підстави для обласних державних адміністрацій здійснювати розподіл додаткової дотації між місцевими бюджетами відповідної області.