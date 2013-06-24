Однією із пріоритетних цілей Уряду у 2023 році стало залучення інвестицій у реальний сектор та економічне зростання через інвестиції. Для цього Міністерство економіки працювало у трьох ключових напрямках — доступ до фінансування інвестиційних проектів, страхування воєнно-політичних ризиків, а також механізми підтримки та державного стимулювання інвестицій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Завдяки цим зусиллям, за даними Міністерства економіки, відбулося зростання рівня прямих іноземних інвестицій.

“Такої динаміки не очікував ніхто — ні міжнародні експерти, ні українські. За січень-серпень чистий приплив інвестицій становив 2,9 млрд доларів. Наприклад, у німецькому концерні Bayer заявили, що інвестують 60 млн євро в завод на Житомирщині. Чи приклад Ірландської компанії Kingspan Group, яка оголосила, що побудує в Україні завод будматеріалів за 280 млн доларів. А ще десятки компаній оборонного комплексу, які готові повністю чи частково виробляти свою продукцію в Україні. Тим часом українські інвестори будують і залучають фінансування попри війну — особливо у сфері агропереробки. Днями Астарта-Київ підписала кредитну угоду з Ощадбанком на 60 млн доларів на побудову заводу з поглибленої переробки сої. Чи, наприклад, на Волині запрацював потужний борошномельний комплекс компанії “Волинь-зерно-продукт”, — сказала Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, для розширення доступу до фінансування для бізнесу було доступне кредитне фінансування з частковою компенсацією відсоткової ставки за програмою “5-7-9”.

Крім того, Міністерство економіки передбачило інвестиційний механізм в рамках плану для Ukraine Facility.

“Вчора на засіданні Уряду затвердили план для подальшого надання Європейській комісії. Сам інвестиційний механізм допоможе залучити як мінімум $30 млрд у приватний, державний та муніципальний сектор. Він буде спрямований на надання гарантій міжнародним фінансовим організаціям та фінансовим інституціям з розвитку, аби посилити залучення інвестицій в Україну. Крім того, зараз ми активно працюємо над запуском Ukraine Development Fund для реалізації значних капіталоємких інвестиційних проектів з відбудови в Україні”, — додала Юлія Свириденко.

За її словами, у другому пріоритетному напрямі — страхуванні інвестицій, Україна змогла побудувати цілу інфраструктуру страхування, яку у наступному році Уряд планує масштабувати. Це включало перші кейси страхування інвестицій від воєнних ризиків, напрацювання механізму страхування суден, роботу над Ukraine Development Fund та інші кроки.

Зокрема, Міністерство економіки запустило механізм страхування суден від воєнних ризиків спільно із британськими партнерами.

“Цей інструмент вже працює. Інтерес у ринку є. Очікуємо на перші підписані страхові угоди із експортерами. Загальний обсяг страхування, закладений у цей механізм становить $50 млн. Ми очікуємо, що відповідна страхова політика має додатково вплинути на збільшення експорту української продукції морем й здешевити вартість страхування перевезення зерна до 1-1,25%”, — зазначила Юлія Свириденко.

Також агентство з гарантування інвестицій MIGA застрахувало перші інвестиції, йдеться про інвестиції в індустріальний парк M10 на Львівщині. Крім того, агентство оновило страховку для виробника упаковки та для одного із банків. Наразі MIGA працює над залученням додаткових коштів до MIGA Sure Trust Fund. Свої внески вже зробили Японія, Велика Британія та Норвегія.

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) профінансує 5 проектів на $380 мільйонів. Зокрема, у цьому році застрахували перший проект від політичних ризиків — львівський центр протезування, реконструктивної хірургії та реабілітації Superhumans Center.

Також понад 14 національних Експортно-кредитних агентств (ЕКА) інших держав відкрили ліміти на середньострокове страхування операцій та інвестицій в Україну та почали страхувати ризики приватних інвестицій своїх компаній. Загальний ліміт перевищує 1 млрд євро, і це перший крок до залучення закордонних приватних інвесторів країн-партнерів.

Європейський банк реконструкції і розвитку працює над декількасотмільйонним механізмом страхування від воєнних ризиків майна у дорозі та на складах із залучення українського страхового ринку, а наші партнери з Єврокомісії готові надати для цього відповідні гарантії.

Крім того, цьогоріч Уряд розширив мандат вітчизняного Експортно-кредитного агентства. Тепер покриття від воєнних ризиків можуть отримати українські компанії, які інвестують в Україну. Та попереду ще пошук ресурсів для докапіталізації ЕКА.

Юлія Свириденко також розповіла про третій напрямок роботи — залучення інвестицій у реальний сектор. За її словами, у наступному році Уряд активно розвиватиме індустріальні парки та проекти із значними інвестиціями. За підсумками року у реєстрі індустріальних парків наразі 73 об’єкти. За словами Міністра, Уряд працюватиме над тим, щоб кількість парків не лише зростала номінально, але й щоб на території цих парків з’являлися виробництва.

“Індустріальні парки забезпечать розв'язання важливих задач для інвестора: земля, підключення до мереж, промислові будівлі, вартість обладнання коштом податкових і митних стимулів. Передбачили на наступний рік бюджетне фінансування на розвиток інфраструктури індустріальних парків на суму 1 млрд грн. Також на наступний рік передбачені 3 млрд грн на підтримку проектів зі значними інвестиціями, а також механізм часткової компенсації таких інвестицій через податки”, — пояснила Юлія Свириденко.

Міністр додала, що у наступному році Уряд спільно із бізнесом ще активніше працюватиме над конкретними інвестиційними проектами та пропозиціями, адже на це є значний запит інвесторів.