Укрзалізниця продовжує працювати над розвитком онлайн-сервісів: упродовж 2024 року 86% залізничних квитків на поїзди Укрзалізниці пасажири купували онлайн. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, відсоток придбаних онлайн квитків невпинно зростає попри все:

2021 — 68%;

2022 — 73%;

2023 — 80%;

2024 — 86%.

Поступово зростає і частка квитків, придбаних через застосунок Укрзалізниці: у 2024 році 46% квитків купувались через застосунок, а роком раніше, цей показник становив лише 28%.

Крім того, упродовж 2024 року кількість квитків, які користувачі онлайн купують для перевезення своїх тварин, зросла