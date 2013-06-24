На 30% більше відвідувачів українських нацпарків та 3000 га нових заповідних територій – про такі попередні підсумки природно-заповідного фонду за 2024 рік Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук повідомила на своїй сторінці в фейсбуці, передає пресцентр Урядовий портал.

Міністр Світлана Гринчук за участю заступника Міністра Ольги Юхимчук та Державного секретаря Міндовкілля Оксани Сахнацької провели зустріч із керівниками заповідних установ. Вони обговорили ключові результати цього року та потенційні виклики 2025 року.

«Цього року ПЗФ вкотре побив рекорд прибутковості. Об’єкти ПЗФ Міндовкілля отримали на 14% більше власних коштів, ніж у 2023 році. Крім того, на 76% зросла кількість отриманих міжнародних коштів. Ці досягнення сприяли ще більшій активізації діяльності. На 40% зросла кількість екоосвітніх заходів, на 26% – кількість планів з відтворення та збереження рідкісних видів рослин та тварин (перебувають на стадії реалізації). Збільшилася кількість відвідувачів на 30%, зокрема людей з інвалідністю – на 202%», – зауважила Світлана Гринчук.

За її словами, упродовж 2024 року кількість територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення збільшилася на 50 одиниць загальною площею майже 3000 га. Це – справжній феномен для країни у стані війни.

«Щодо пріоритетів на майбутній рік – розвивати перелік та якість платних послуг у нацпарках та заповідниках, посилити співпрацю з місцевими громадами та міжнародними партнерами, оптимізувати процеси тощо. Все це показує ріст показників та якості менеджменту – важливо їх масштабувати. Усе це – результат невтомної й самовідданої праці людей, які присвятили себе цій важливій справі. Розвиток попри всі перешкоди ворога – запорука того, що ми вистоїмо», - наголосила Світлана Гринчук.