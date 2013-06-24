За оперативними даними (на 16:00 30.12), протягом 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За підсумками року надходження платежів від Державної податкової служби становили понад 1 трлн грн, в тому числі:

270,8 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

267,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 425,0 млрд, відшкодовано – 157,2 млрд грн);

233,6 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

133,5 млрд грн – акцизний податок;

51,8 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі близько 0,6 трлн гривень.

Також, протягом 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 453,6 млрд грн у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

У цілому, за оперативними даними, за підсумками 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло понад 3,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 546,1 млрд грн (станом на 30 грудня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Міністерство фінансів України дякує платникам податків за внесок у підтримку Збройних Сил та фінансової стабільності країни.