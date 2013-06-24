За даними Державної казначейської служби, за 2024 рік до загального фонду державного бюджету надійшло2 177 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

466,1 млрд грн – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

271,1 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

268,3 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 425,5 млрд, відшкодовано – 157,2 млрд грн;

234,1 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

210,4 млрд грн – акцизний податок;

69,3 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку;

47,9 млрд грн – ввізне та вивізне мито;

47,7 млрд грн – рентна плата за користування надрами.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 100,2%, Державною митною службою – 93,9%.

Ще одним важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 453,6 млрд гривень.

В цілому, за підсумками 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 3 120,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету становили 4 479,3 млрд грн, у тому числі загального фонду – 3 488,8 млрд гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у 2024 році склали 548,8 млрд гривень.