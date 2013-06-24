У 2024 році до державного бюджету надійшло 41,7 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали близько 12,6 млрд доларів США, 30% від загального обсягу фінансування. Водночас усі позики Україна отримувала на пільгових умовах.

“41,7 млрд доларів США, значний обсяг фінансової допомоги, – результат величезної роботи команд Президента України, Премʼєр-міністра, Уряду, Міністерства фінансів, міжнародних партнерів. У 2024 році це дозволило забезпечити всі пріоритетні соціально-гуманітарні видатки. Пенсії, оплата праці працівників, зокрема, секторів освіти, охорони здоров’я, соціальний захист населення, гуманітарна підтримка. Я вдячний всім партнерам за плідну співпрацю, результатом якої є фінансова стабільність країни. У наступному році виклики зберігаються. Ми вже маємо досягнення у мобілізації необхідних ресурсів та впевненість щодо того, що пріоритетні видатки буде профінансовано”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Найбільшими донорами бюджетної підтримки у 2024 році є: Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Міжнародний Валютний Фонд, Японія, Світовий банк, Канада, Великобританія.

Також у поточному році Україна вперше отримала бюджетну підтримку від Республіки Корея та Банку розвитку Ради Європи. Співпраця з міжнародними партнерами посилюється, а географія продовжує розширюватися.

Важливим досягненням є залучення у 2024 році першого траншу коштів, що будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів рф у межах G7 ERA Mechanism обсягом 50 млрд доларів США. 1 млрд доларів США було залучено від Сполучених Штатів через програму Світового банку Second Growth Foundations Development Policy Loan. Вперше росія фактично починає платити за збитки, завдані Україні.

Усі кошти від міжнародних партнерів були спрямовані на пріоритетні видатки держбюджету. Мінфін тісно співпрацює з донорами для забезпечення моніторингу цільового використання кожного долара наданої фінансової допомоги. Довіра партнерів є ключовим активом у продовженні співпраці.

Загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери спрямували до України понад 115 млрд доларів США.