У 2024 році понад 8,5 тисячі українських родин скористалися програмою пільгового іпотечного кредитування єОселя, а обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 мільярда гривень. Такий результат на 45% перевищує результат 2023 року за кількістю виданих кредитів, та на 65% за сумою виданих коштів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Програма єОселя реалізується в межах урядової політики «Зроблено в Україні» і одночасно виконує декілька важливих функцій — допомагає людям покращити житлові умови та стимулює відновлення економіки через розвиток будівельної галузі та виробництво будматеріалів. Минулого року понад 8500 родин українців взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на загальну суму понад 14,6 млрд грн. Загалом же за весь час дії програми вже 14 840 родин отримали пільгові кредити на суму понад 24 млрд грн», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Загалом за минулий рік участь в єОселі взяли такі категорії:

військовослужбовці та правоохоронці - 49% (4 165 осіб);

українці, що не мають власного житла - 27% (2 310 осіб);

медики - 8% (653 особи);

педагоги - 7% (619 осіб);

ветерани - 4% (301 особа);

ВПО - 3% (268 осіб);

науковці - 2% (199 осіб).

Найбільше позичальників єОселі – це громадяни віком 26-35 років (43,5%), на другому місці – 36-45 років (34,1%). Чоловіків серед позичальників за минулий рік – 65%, жінок – відповідно 35%. Середній вік клієнтів єОселі – 35 років, а середня площа на одного члена сім’ї – 29,1 кв.м.

Позичальники єОселі, які отримали позики у 2024 році, мають 5 347 дітей. В тому числі власне житло придбало 138 сімей, в яких троє і більше дітей.

Якщо говорити про придбану нерухомість за минулий рік, то середня вартість становить 2,4 млн грн, а середня площа – 56,5 кв. м. Найбільша частка житла припадає на вторинний ринок – 67%, готове житло від забудовника – 24%, житло на стадії будівництва – 9%. Для порівняння: у 2023 році частка житла на стадії будівництва становила всього 1,8%.

Найрозповсюдженіший регіон – Київська область та місто Київ – 2 338 та 1 869 виданих кредитів відповідно. 559 кредитів видано у Львівській області, 442 – в Одеській, 378 – в Івано-Франківській області.

Юлія Свириденко нагадала, що 30 грудня Уряд докапіталізував «Укрфінжитла» на 20 млрд грн шляхом випуску ОВДП. Таким чином, «Укрфінжитло» зможе й надалі залучати кошти на фінансовому ринку для видачі нових траншів банкам-партнерам. Відповідно банки-партнери програми матимуть ресурс для видачі нових кредитів українцям на придбання житла.

Довідково

Програма єОселя стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.