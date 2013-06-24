Упродовж 2024 року приміські поїзди Укрзалізниці здійснили 377 437 рейсів. Це на 5 456 більше, ніж у 2023 році. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

30% (11,5 млн осіб) пасажирів, перевезених у приміських поїздах у 2024 році, належали до пільгових категорій.

Традиційно кількість пасажирів у приміському сполученні зростає з березня по жовтень. Це пов'язано з тим, що значна частина українців у цей період починає дачний або заміський спосіб життя. Крім того, зростає пасажиропотік як у робочі, так і у вихідні дні.

Незважаючи на те, приміські перевезення є надзбитковими для Укрзалізниці, компанія знаходить можливості поточного утримання та оновлення рухомого складу.

У 2024 році 10 електропоїздів (серії ЕП9М, ЕПЛ2Т, ЕПЛ9Т) були модернізовані на власних потужностях компанії та розпочали курсувати на приміських маршрутах Полтавщини, Одещини, Київщини, Дніпропетровщини та Львівщини.