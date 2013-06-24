Україна успішно закрила 2024 фінансовий рік, повністю профінансовані всі видатки. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль з трибуни Верховної Ради під час «Години запитань до Уряду». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Він повідомив, що до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 3 трлн 121 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

«У 2024 році нашому Уряду вдалося залучити 41,7 млрд доларів зовнішнього фінансування. Всього з початку війни залучено від партнерів 115,2 млрд доларів. Найбільше підтримки надали: ЄС, США, Японія, МВФ, Канада, Світовий банк. Завдяки тому, що Україна виконувала всі взяті на себе зобов'язання щодо реформ, ми отримали всю заплановану підтримку від партнерів», — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд має чітке розуміння та визначений план того, як пройти цей рік з точки зору фінансування дефіциту бюджету та забезпечення всіх пріоритетних видатків.

«Україна успішно продовжує програму з ЄС Ukraine Facility. Очікуємо цього року 12 млрд євро. Продовжуємо програму з МВФ у межах Механізму розширеного фінансування. Цьогоріч очікуємо 4 транші на загальну суму більше 2,5 млрд доларів», — зазначив очільник Уряду.

Однією з найбільших фінансових і політичних перемог минулого року, за словами Прем’єр-міністра, стало те, що Україна переконала партнерів запустити механізм використання заморожених російських активів на користь України.

«Україна отримає 50 млрд доларів, забезпечених прибутками від заморожених російських активів. США вже переказали перший мільярд. Є домовленості з ЄС, Великою Британією, Канадою та Японією. Працюємо над ритмічністю фінансування», — наголосив Денис Шмигаль.

Водночас, як підкреслив Прем’єр-міністр, Уряд залишає одним із ключових завдань на цей рік подальшу розробку механізму, за яким всі заморожені російські активи будуть направлені на стійкість та відновлення України.