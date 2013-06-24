У 2024 році видатки на охорону здоров’я становили 238,7 млрд грн, із них видатки державного бюджету разом з трансфертами – 204,2 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Важливим напрямом залишається реалізація програми медичних гарантій, на яку було спрямовано 157,3 млрд грн:

10,5 млрд грн ‒ екстрена медична допомога;

23,5 млрд грн ‒ первинна медична допомога;

99,6 млрд грн ‒ спеціалізована медична допомога;

5,6 млрд грн ‒ реімбурсація (відшкодування вартості ліків та медичних виробів) для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету та інші.

Найбільший обсяг видатків за спеціалізованою медичною допомогою спрямовано для надання стаціонарної медичної допомоги ‒ 57,1 млрд грн.

Також кошти державного бюджету було спрямовано:

19,2 млрд грн – для забезпечення надання медичної допомоги у загальнодержавних закладах охорони здоров’я;

10 млрд грн – на заходи для забезпечення прогнозування, виявлення та реагування на спалахи інфекційних та неінфекційних хвороб, надзвичайні ситуації;

10,8 млрд грн – на централізовану закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, високовартісного медичного обладнання для оснащення медичних закладів;

2,4 млрд грн – на реалізацію проектів Світового банку у сфері охорони здоров’я;

1,9 млрд грн – на субвенцію на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я;

728 млн грн – на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я;

127,1 млн грн – на зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги ветеранам.

«У 2024 році Уряд забезпечив безперебійне фінансування сфери охорони здоров’я. Минулого року забезпечено безперервну підтримку Програми медичних гарантій, що дозволило громадянам отримати необхідну медичну допомогу. Програмою «Доступні ліки» скористалися понад 2,3 млн осіб, які безкоштовно або з невеликою оплатою отримали необхідні лікарські засоби та медичні вироби. У 2025 році програма медичних гарантій розширена, а на її фінансування передбачено 175,5 млрд грн. Продовжуємо і надалі вживати всі заходи для своєчасного доступу населення до необхідної медичної допомоги та забезпечення ефективного фінансування системи охорони здоров’я в Україні», - прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.