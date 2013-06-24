У 2024 році збереглася тенденція до поліпшення стану виконання вимог Закону про державну мову. Про це йдеться у п’ятому Річному звітіУповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, оприлюдненому 30 квітня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У звіті представлений ґрунтовний аналіз змін до нормативно-правових актів щодо функціонування державної мови, стану реалізації державної мовної політики на центральному та регіональному рівнях, а також оцінка ситуації в різних сферах публічного життя: в діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, судочинстві, освіті, науці, культурі, медіа, охороні здоров’я, у сферах обслуговування споживачів, книговидання та книгорозповсюдження, транспорту, реклами та інформації для загального ознайомлення.

Окремо подано ретроспективний огляд українізації цифрового простору.

Також у документі представлені висновки та рекомендації щодо можливих шляхів розв’язання актуальних питань, які мають бути враховані в діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

“Зростання кількості скарг на порушення своїх мовних прав, значні результати щодо усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою – демонстрація важливих трансформацій у суспільстві, які потребують підвищеної уваги як до динаміки мовної системи, так і якісної, позбавленої маніпуляцій і популізму, мовної політики в державі”, - зазначив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, 2024 рік став важливим як для утвердження української мови в контексті завершення перехідного п’ятирічного періоду Закону, так і помітного посилення національних пріоритетів.

“Підтримана державою і суспільством наступальна українізація на марші, і вона цілком відповідає конституційному статусу української мови як державної в Україні, завданням Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", рішенню Конституційного Суду України щодо його конституційності, завданням Уповноваженого із захисту державної мови, нашим міжнародним зобов’язанням. Загалом кажучи, нарешті за роки Незалежності України ми здобули той дієвий захист української мови як державної та прав громадян України, який став справжнім фактором єдності та національної безпеки”, - наголосив Тарас Кремінь.