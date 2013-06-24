За поданням Мінсоцполітики Уряд підтримав продовження реалізації флагманського проекту Міністерства - роботу Центрів життєстійкості. Йдеться не лише про діючі Центри Життєстійкості, а й відкриття нових, що надзвичайно важливо для підтримки ментального здоров’я українців. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Центри життєстійкості — це безбар'єрні осередки, де кожен житель громади може отримати безоплатну фахову підтримку: порадитися з фахівцями соціальної роботи, відвідати індивідуальні чи сімейні консультації з психологом, долучитися до тренінгів, груп взаємодопомоги і заходів, спрямованих на розвиток самозарадності.

Флагманський проект Міністерства соціальної політики реалізується з грудня 2023 року в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?” Першої леді Олени Зеленської.

"Центри життєстійкості — це не просто разова допомога, це місця сили, де люди можуть відновлювати свій внутрішній ресурс. Завдяки кваліфікованій роботі спеціалістів Центрів, а також через можливість долучитися до волонтерських ініціатив, відвідувачі просторів знаходять в собі сили знову жити, повертаються до активної діяльності, відбудовують себе і стосунки з рідними. Продовження проекту на 2025 рік є нашим пріоритетом, адже ми бачимо результати, які змінюють життя українців," - зазначила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

За рішенням Уряду роботу Центрів буде не тільки продовжено, але і розширено новими можливостями: наприклад, такі простори зможуть відкритися у різних районах одного міста, а команди Центрів життєстійкості, які отримують фінансування з державного бюджету, зможуть переукласти свої договори на 2025 рік без повторного конкурсу, зважаючи на результати попереднього року.

Загалом у 2025 році на комплексну послугу з формування життєстійкості планують виділити 600 млн грн із державного бюджету. Завдяки цьому щонайменше 250 команд Центрів життєстійкості, а це - понад 1000 фахівців - зможуть безоплатно підтримувати ментальне здоров’я українців.

На сьогодні до експериментального проекту Мінсоцполітики долучилися 243 територіальні громади із 23 областей України. 199 з них вже відкрили простори і надають послуги. Комплексну соціальну послугу з формування життєстійкості надають 186 організацій, 74 відсотки з яких – представники громадського сектору. З них 175 працюють за рахунок державного фінансування, а 11 – за підтримки благодійних чи власних коштів (поза конкурсом).

За рік своєї діяльності Центри життєстійкості провели понад 500 тисяч заходів, направлених на психосоціальну підтримку громадян.

Ініціатива охопила також і жителів релокованих (тимчасово окупованих) територіальних громад. Для них послуги доступні в інших містах: