Європейський Союз – найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року. 45 млрд євро було залучено за цей період на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це було зазначено Міністром фінансів України Сергієм Марченком під час виступу на засіданні Ради ЄС з економічних та фінансових питань (ECOFIN).

У зустрічі, яка пройшла в Брюсселі, взяли участь міністри економіки та фінансів країн-членів Європейського Союзу, а також представники інституцій ЄС.

Порядок денний включав обговорення поточного стану фінансової системи України, реалізації Плану України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility та механізму використання доходів від заморожених активів рф на користь України Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine, а також санкційного тиску на рф.

Сергій Марченко подякував європейським колегам за підтримку, яка безумовно допомагає втримувати макрофінансову стабільність України:

“У 2024 році бюджетна допомога ЄС становить понад 40% усіх зовнішніх надходжень – 16,1 млрд євро. Важливо, що ця допомога включає 3 млрд євро у вигляді грантів. Решта суми складається з пільгових кредитів. Європейський Союз продовжує системну підтримку України, зокрема, й у наданні військової та гуманітарної допомоги, а також у впровадженні жорсткої санкційної політики проти росії. Вдячний за розуміння потреб України та розширення нашої співпраці”.

У 2025 році Європейський Союз передбачає 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України:

18,1 млрд євро – кошти, що є частиною ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів рф;

12,5 млрд євро – фінансова допомога у межах Інструменту Ukraine Facility.

Залучені кошти буде спрямовано на забезпечення потреб держбюджету у 2025 та 2026 роках.

Сергій Марченко подякував ЄС за підтримку рішення G7 спрямувати Україні 50 млрд доларів США за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів: “Це рішення є справедливим, змушуючи саме країну-агресора нести фінансову відповідальність за злочини проти України. Наш наступний пріоритет — це повна конфіскація заморожених російських суверенних активів. Агресор має заплатити за свої вчинки”.

Також під час засідання Міністр фінансів закликав партнерів посилити санкції проти росії, щоб позбавити її ресурсів для фінансування війни проти України. Необхідно закрити лазівки для обходу існуючих санкцій.

Сергій Марченко розповів, що в умовах повномасштабної війни Україна продовжує впроваджувати ефективні політики, які сприяють економічній та фінансовій стабільності. Продовжується робота над зміцненням внутрішньої фінансової спроможності.

Окрім того, Україна системно працює над впровадженням реформ. Зокрема, Україна виконує всі умови, передбачені Планом України для Ukraine Facility. Більшість з них, а саме 56 зі 151, заплановані на 2025 рік. Виконання індикаторів Плану України сприяє економічному зростанню, “зеленому” переходу, цифровій трансформації та європейській інтеграції.