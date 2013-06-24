За даними Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, у першому кварталі 2025 року 27 тисяч українців отримали понад 90 тисяч допоміжних засобів реабілітації (ДЗР) — на це держава спрямувала більш як 1 мільярд гривень. Найбільше засобів видали у Житомирській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Вінницькій областях. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ще кілька років тому доступ до забезпечення протезами і допоміжними засобами реабілітації мали лише обрані підприємства. Сьогодні ми зняли всі барʼєри та відкрили ринок, завдяки чому українці можуть обирати найкращі рішення від виробників за державний кошт. Вже працює понад 100 підприємств. Держава робить усе можливе, щоб кожна людина отримала сучасну підтримку для повернення до повноцінного життя», – сказала Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Зазначимо, що 1 січня 2025 року почала діяти нова система оцінювання повсякденного функціонування особи, в центрі якої — людина та її потреби. Таке оцінювання проводять експертні команди, які замінили застарілі медико-соціальні експертні комісії (МСЕК).

У межах реформи Мінсоцполітики переглянуло та спростило ключові процеси — це дозволило отримувати необхідну підтримку вчасно й без зайвої бюрократії. Зокрема, отримати засіб реабілітації стало простіше: відповідну заяву можна подавати через Соціальний портал Мінсоцполітики, якщо ДЗР призначено експертними командами. Новий сервіс став можливим за підтримки швейцарсько-української Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що виконується Фондом Східна Європа.

Водночас на місцевому рівні звернення до уповноважених органів — центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), органів соціального захисту населення (ОСЗН) або територіальних відділеньФонду соціального захисту осіб з інвалідністю (ТВ ФСЗОІ) — розглядаються оперативніше, оскільки фахівці цих установ вносять дані одразу до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) під час звернення. Як свідчить статистика, найчастіше українці звертаються до ОСЗН — саме там прийняли майже 74% заяв про потребу в засобах реабілітації.

Хочете дізнатися більше про державну програму протезування? Відвідайте спеціальну платформу protez.msp.gov.ua, де можна знайти покрокові роз’яснення та відповіді на поширені запитання.

Нагадаємо, що за перші два місяці 2025 року українці отрималипонад 58,5 тисячі засобів реабілітації.