Більше половини всіх видатків державного бюджету на 2025 рік буде направлено на оборону та безпеку країни, всі соціальні програми збережені та посилені. На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів, 29 листопада, передає пресцентр Урядовий портал.

Глава Уряду розповів, що наступного року передбачено збільшення фінансування на закупівлю зброї, техніки та дронів, а також для розвитку власного військового виробництва.

Всі соціальні зобов'язання держави перед громадянами також будуть виконані. Зокрема, у 2025-му заплановано індексацію пенсій, розширення програми «Доступні ліки». З січня та вересня буде підвищення зарплат учителям через спеціальні доплати, запроваджені в межах програми «Зимова підтримка». Крім того, для підтримки усіх українських родин, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг, на субсидії виділено більше 40 млрд грн.

«Вдячні нашим партнерам, які відповідно допомагають фінансувати невійськові статті бюджету», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що завдяки ефективній міжнародній роботі Україна матиме змогу продовжити відбудову та модернізацію інфраструктури.

«Попри те, що дефіцит бюджету залишається значним, ми чітко розуміємо, як будемо його фінансувати. Продовжуємо програму з МВФ. Продовжуємо програму з ЄС Ukraine Facility», — підкреслив Прем'єр-міністр.

Також він нагадав, що вчора підписаний Меморандум з ЄС, який необхідний для виділення більш ніж 18 млрд євро наступного року за рахунок прибутків від заморожених активів агресора.

«Це фінансування є частиною пакета країн G7 на суму понад 50 млрд доларів, і ми розраховуємо отримати цей пакет повністю найближчим часом», — зазначив Денис Шмигаль.