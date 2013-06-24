На завершення насиченого Другого дня Кліматичної конференції СОР29 у Баку Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук офіційно відкрила роботу національного павільйону коротким відеозверненням. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Сьогодні ми тут, аби вкотре заявити про себе світу. Ми єдині у своїй меті. Ми не відмовляємося від міжнародних зобов’язань і продовжуємо працювати у команді цивілізованих держав над спільною метою: подолати кліматичну кризу й досягти кліматичної нейтральності”, - зазначила Міністр.

У офіційному відкритті взяли участь заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Вікторія Киреєва, Посол України в Азербайджані Юрій Гусєв, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко та заступник голови цього ж комітету Олена Криворучкіна, радник Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції України Олексій Рябчин, представники українських громадських організацій та інші.

Павільйон України на COP29 саме про силу спільних зусиль - від 8 пункту Формули миру Президента України до плану досягнення кліматичної нейтральності, від розбудови відновлюваної енергетики до інновацій в агропромисловості, від українських екологічних стартапів, якими вже користується світ, до десятків прикладів щоденного героїзму людей, які попри всі загрози захищають довкілля.

“Попри всі труднощі, ми разом з тими, хто хоче зробити світ кращим. Ми тут, щоб запропонувати світу наші напрацювання і доєднатися до важливих ініціатив. Ми тут, аби вкотре продемонструвати: Україна – це надійний та відповідальний партнер. Ми тут, аби прокласти дорогу до кліматично нейтрального майбутнього, “зеленого” відновлення України, найкращих стандартів та новітніх технологій. Україна має що запропонувати світу, особливо в подоланні впливу війн на довкілля. Нам потрібні союзники та однодумці, з якими у нас спільні цінності”, - наголосила Світлана Гринчук.

Довідково

Над українським павільйоном працювали Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за підтримки Міністерства закордонних справ України, Міністерства економіки, Міністерства енергетики, Міністерства аграрної політики, Федерального міністерства економіки і технології Німеччини, а також Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI), Глобального договору ООН, ПРООН, «Архітектури відновлення та реформ в Україні» (URA), ДТЕК, Kernel, НАК “Нафтогаз», ПрАТ “Укргідроенерго», Укрнафта, EOPA, Українського кліматичного офісу, SaveDnipro, UAnimals, «Екодія», Breakthrough Energy, Європейської ініціативи Угода мерів – Схід, Українського Кліматичного офісу (УКО), Європейсько-українського хабу енергетичної трансформації, Інституту захисту клімату, енергетики та мобільності, міжнародного фонду «Відродження», SPP Development, Relief, I.P.Cert, Федерації роботодавців нафтогазової галузі (ФРНГ), ЕпіцентрАгро, Епіцентр Група. Концепцію павільйону розробила агенція Gres Todorchuk.