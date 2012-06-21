Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
У Бельгії вже понад місяць діє команда спеціальних детективів, які допомагають у пошуку людей, які контактували з хворими на коронавірус. Їхня діяльність – частина урядової стратегії із запобігання поширенню хвороби. Проте з’ясувалося, що ідея з відстеження контактів виявилася не настільки ефективною, як очікували. Причина цього полягає у відсутності досвіду й спеціального тренінгу детективів, що не дає їм змоги шукати потенційних носіїв коронавірусної інфекції COVID-19 досить оперативно.
Фламандська газета De Standaard цитує лікаря, який повідомив, що до його пацієнта, чий тест на COVID-19 минулого тижня виявився позитивним, не зверталися жодні детективи й ніхто не намагався розпитати його про коло осіб, з якими він контактував останнім часом. Хоча саме швидке виявлення контактів пацієнтів з діагнозом на коронавірус та обмеження їхніх соціальних контактів – основний принцип урядової стратегії, яка базується на тестуванні й відстеженні. Нещодавнє дослідження, опубліковане вченими з Оксфордського університету, засвідчило, що для ефективного контролю епідемій відповідні служби мають опитати зараженого пацієнта щодо кола його спілкування протягом двох днів після позитивного результату тесту.
Окрім цього, коронавірусні детективи стикнулися й з іншою проблемою. З’ясувалося, що пацієнти неохоче розповідають про тих, з ким зустрічалися, побоюючись що їх засуджуватимуть за те, що вони надто активно спілкувалися. Теоретично цей брак інформації має бути заповнено завдяки інформації, яку детективи мали збирати на місці під час особистих візитів. Але чиновники вказують на те, що для цих дій не вистачає розроблених процедур.
За словами прессекретаря регіонального агентства охорони здоров’я Фландрії Джоріса Муунса, представники його установи щодня здійснюють близько 30-40 візитів, виявляючи потенційних хворих на коронавірус. «Проте цієї кількості візитів недостатньо», – заявив Джорс Муунс. Поки що, на щастя, кількість хворих на коронавірус у Бельгії зменшується. Тому детективи мають час на перепочинок. Проте якщо статистки захворюваності знову почне зростати у зв’язку з тим, що Бельгія поступово послаблює обмежувальні заходи, виходячи з карантину, службам, які займаються пошуком осіб, що контактували з хворими, буде непереливки.