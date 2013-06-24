«Жовто-сині та біло-червоні — ці чотири кольори міцніші за ворожий триколор. Україна і Польща пліч-о-пліч у всьому. Немає більше таких моментів, коли ми були б порізно, не об’єднані. Українські й польські серця б’ються за одну свободу, за обопільну незалежність, за Європу — спільний дім. І ми переможемо!» — такими словами Президент Володимир Зеленський описав у телеграмі свої емоції від виступу перед українською та польською громадами на площі Королівського замку у Варшаві в межах візиту до Польщі.