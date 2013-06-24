У січні ‒ березні 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 117,3 млрд грн, зокрема у березні – 40,7 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.
Ці кошти було спрямовано:
- 68 млрд грн –на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, із них у березні – 22,7 млрд грн;
- 25,8 млрд грн –на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, із них у березні – 9 млрд грн;
- 17,2 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам, із них у березні – 6,6 млрд грн;
- 6 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, із них у березні – 2,1 млрд грн;
- 0,3 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю, із них у березні – 0,3 млрд гривень.
«Продовжуємо виконувати державні гарантії та забезпечувати соціальний захист наших громадян. Ідеться про виплати пенсій, доплат, надбавок і допомог. Адже кошти повинні надходити вчасно та у повному обсязі, а люди мають відчувати підтримку держави, особливо у період воєнного стану», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.