У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 35 069 кредитів на загальну суму 111,8 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Станом на 1 квітня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 18 001 кредит на суму 63,8 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 28,9 млрд гривень. Це близько 66 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).

При цьому в березні 2024 року укладено 1 037 кредитних договорів на суму понад 3,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,1 млрд гривень.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 квітня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ «Приватбанк»: 11 747 кредитів на загальну суму 19,4 млрд грн, що становить 55 % від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк»: 2 998 кредитів на 11,6 млрд грн (89 % від ліміту банку). Укргазбанк закриває трійку лідерів: 768 кредитів на 8,7 млрд (62 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві – 2 021 кредит на 7,2 млрд грн;

у Дніпропетровській області – 1 419 кредитів на 4,8 млрд грн;

у Львівській області – 1 612 кредитів на 4,8 млрд грн;

у Київській області – 1 168 кредитів на 4,2 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: