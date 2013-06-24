У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початкувикористання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 45 621 кредит на загальну суму 146,9 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У березні підприємці отримали 815 кредитів на близько 3,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,3 млрд гривень.

Станом на 1 квітня 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 823 кредити на 75,1 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 33,1 млрд гривень. Це 64 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 квітня під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

Приватбанк – 14 623 кредити на загальну суму 22,1 млрд грн, що становить 57 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк – 3 099 кредитів на 11,5 млрд грн (53 % від ліміту банку);

Укргазбанк – 903 кредити на 10,1 млрд грн (67 % від свого ліміту);

ПУМБ – 717 кредитів на 7,6 млрд грн (75 % від свого ліміту);

Укрексімбанк – 463 кредити на понад 7 млрд грн (75 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві – 2 681 кредит на загальну суму 10,1 млрд грн, а також в таких регіонах:

у Дніпропетровській області – 1 776 кредитів на 5,9 млрд грн;

у Львівській – 1 859 кредитів на 5,8 млрд грн;

у Харківській – 788 кредитів на 4,9 млрд грн;

у Київській – 1 458 кредитів на 4,6 млрд грн;

в Одеській – 1 353 кредити на 4,1 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: