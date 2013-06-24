Офіційний початок роботи трьох мобільних центрів допомоги врятованим, завдяки яким жителі деокупованих територій та прифронтових регіонів України зможуть одержувати кваліфіковану психологічну, соціальну та юридичну підтримку, відбувся в середу в Бородянці на Київщині. Це частина мережі стаціонарних центрів, які нині працюють в 11 містах України.

Участь у презентації мобільних центрів взяли віцепрем’єр­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, представник UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, Массімо Діана, Надзвичайний і Повноважний посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес­Аранда Хагу та Надзвичайний і Повноважний посол Королівства Бельгія в Україні Петер Ван де Велде.

«Не випадково ми зібралися саме в Бородянці. Два роки тому у квітні, після деокупації Київщини, весь світ побачив справжнє обличчя росії — масштаби злочинів російських військових. Прагнучи якнайшвидше допомогти та підтримати постраждалих, ми разом з партнерами з UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, втілили унікальний проєкт. Наша мета — розширити географію роботи центрів і допомогти тим, кому складно самотужки дістатися до стаціонарів. Це дасть змогу наростити наші зусилля для комплексної допомоги українцям», — сказала віцепрем’єр­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Із початком повномасштабної війни Україна зіткнулася з безпрецедентним рівнем насильства. Нині в Україні зареєстровано понад 270 справ за статтею «сексуальне насильство». Однак, за оцінками ООН, постраждалих від сексуального насильства під час війни може бути вдесятеро­удвадцятеро більше, ніж про це свідчать офіційні дані. Центри допомоги врятованим надають комплексну підтримку всім, хто потребує, зокрема постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з війною.

«Сексуальне насильство, зумовлене війною, — жахливий злочин, який за жодних умов не має виправдання. Тисячі постраждалих, кожен з яких переживає свій унікальний досвід. Справитися з пережитим наодинці вкрай складно. Саме тому існують центри допомоги врятованим, де постраждалі можуть одержати кваліфіковану психологічну, юридичну та соціальну підтримку конфіденційно й безплатно. Для нас в UNFPA вкрай важливо, щоб доступ до якісної допомоги могли отримати якомога більше людей. Тому відкриття мобільних центрів допомоги врятованим життєво необхідний для українців, які не мають змоги звернутися до стаціонарних центрів», — зазначив під час презентації Массімо Діана.

Центри допомоги врятованим створено, щоб реагувати на виклики війни. Допомогу тут можуть отримати внутрішньо переміщені особи, люди, які виїхали із зони бойових дій чи окупованих територій, місцеві жителі й усі, хто потребує підтримки. Допомогу надають конфіденційно, безплатно та безумовно. Перший центр допомоги врятованим запрацював у Запоріжжі в липні 2022 року. На сьогодні сервіси функціонують також у Києві, Дніпрі, Львові, Харкові, Херсоні, Одесі, Полтаві, Кропивницькому, Чернівцях та Мукачеві.

Центри допомоги врятованим створено з ініціативи Офісу віцепрем’єр­міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики в партнерстві з Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні завдяки фінансовій підтримці урядів Австрії, Бельгії, Іспанії, Швеції у співпраці з місцевими органами влади, повідомляє Служба віцепрем’єр­міністра.