У День Незалежності України в Бородянці на Київщині відбулось урочисте відкриття відновленого дитячого садка «Піноккіо» для 120 дітей. Проєкт з обладнання дитячого садка реалізувало Центральне агентство управління проєктами (CPVA) Литви. На це Литва і Тайвань спрямували 500 000 євро.

За даними Міністерства освіти і науки, з початку війни понад 3000 шкіл і дитячих садків в Україні було пошкоджено або зруйновано. Дитячий садок «Піноккіо» (колишній «Буратіно») один із трьох у Бородянці, який зруйнували росіяни. Заклад було пошкоджено під час ворожих атак на початку березня 2022 року.

«Відновлений дитячий садок — черговий доказ того, що Україна впевнено рухається в майбутнє. Я радий, що в України є так багато різних партнерів, які допомагають їй на цьому шляху. Ми й надалі робитимемо все можливе, щоб діти росли й жили у вільній і безпечній Україні», — зазначив заступник міністра закордонних справ Литви Сімонас Шатунас під час відкриття відновленого садка.

«Піноккіо» реконструйовано за кошти американської неурядової організації Hope Foundation. Проте для забезпечення безперебійного освітнього процесу було необхідно відремонтувати зовнішню інфраструктуру та обладнати приміщення всередині. Проєкт полягав у поліпшенні та відновленні зовнішньої інфраструктури закладу, будівництві ігрових майданчиків з доріжками й альтанками, придбанні необхідних меблів та обладнання — столів, спортивного інвентарю, кухні, а також облаштуванні ігрових зон.

Тепер дитячий садок готовий до очного навчання. А згодом вихованці зможуть продовжити навчання вЛитовсько-українському ліцеї №1в Бородянці, який було відбудовано коштом Литовського фонду розвитку співпраці та гуманітарної допомоги.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури